Haftada 100 milyon kazanıyorlardı! Uyuşturucu çetesi çökertildi... Liderleri açık cezaevinden yönetti; şifreli konuşmalar ortaya çıktı

Çanakkale'de uyuşturucu şebekesi, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gizli yürüttüğü bir soruşturma kapsamında ortaya çıktı.

LİDERLERİ ÇETEYİ AÇIK CEZAEVİNDEN KONTROL EDİYOR

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre kısa bir süre önce başka bir suçtan cezaevine giren Sercan T., uyuşturucu çetesinin lideriydi ve çetesini açık cezaevinden kontrol ediyordu.

PARAVAN ŞİRKET KULLANMIŞLAR

Uyuşturucu şebekesinin milyonlarca liralık sevkiyat için paravan şirket kullandığı belirlendi. Kendilerini pahalı markaların taklitlerini satan tekstilci gibi tanıtan şebeke, uyuşturucu dağıtımını kurdukları motosikletli kuryeler aracılığıyla gerçekleştiriyordu.

KURYELER BU 3 İSME BAĞLI ÇALIŞIYORLAR

Çanakkale'yi parselleyen uyuşturucu çetesinin Güzelyalı ayağının başında Yusuf U., Ezine Grubu'nun başında Emre H., Fevzipaşa Grubu'nun başında ise kadın yönetici Hatice A.'nın olduğu belirlendi. Uyuşturucu dağıtımı yapan motosikletli kuryelerin bu üç isme bağlı olarak çalıştığı aktarıldı.

TELEFONDA ŞİFRELİ KONUŞUYORLAR

Soruşturma kapsamında Çanakkale Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla açık cezaevinde kalan Sercan T.'nin telefonlarını dinlemeye aldı. Şebekenin diğer üyeleri ise fiziki takibe alındı. Uyuşturucu Baronu Sercan T. iddiaya göre izinli olduğu telefon günlerinde dinlenildiğinden habersiz şebeke liderlerine talimatlar yağdırıyordu. Şebeke kendi aralarında her bir uyuşturucu için şifreleri bir sistem kullanıyordu.

"L BEDEN TİŞÖRT, M BEDEN KAZAK"

Şebeke yakalanmamak için kendi aralarında Lyrica hap için "L beden tişört", metamfetamin için "M beden kazak", sentetik kannabinoid hammadesi olan A/M maddesi için ise "Orijinal tişört" , sentetik kannabinoid bonzai için S beden gömlek ve İstanbul'daki tedarikçi için ise "Heval" "Lavuk" veya "tekstil üreticisi" şifrelerini kullanıyorlardı.

"KUMAŞI İPEKTEN, DÜĞMELERİ ALTINDAN OLSUN"

Müşteriler ise uyuşturucu siparişini "M beden kazak olsun, kumaşı ipekten olsun yada düğmeleri altından olsun" diyerek veriyordu. Siparişler ise imitasyon tekstil ürünlerinin arasında kimi zaman ise seyyar pazarlarda motosikletli kuryeler aracılığıyla doğrudan müşterilere teslim ediliyordu. Şebekenin para trafiği ise yine kadın yönetici Birsen H. tarafından yönetiliyordu.

HAFTADA 100 MİLYON LİRA KAZANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Operasyonda satışa hazır 30 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi. 10 kişi tutuklanırken, şebekenin haftada 100 milyon lira kazandığı ortaya çıktı.