Haftanın ilk iş gününe yağmur eklendi trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

Sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava, haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi. Anadolu Yakası’nda yoğunluk yüzde 90’a çıkarken, Avrupa Yakası’nda yüzde 74 olarak ölçüldü.

Cansu Akalp

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava sonrası kent genelinde trafik yoğunluğu arttı. Haftanın ilk iş gününde işe gidiş saatlerinde D-100 karayolu başta olmak üzere birçok ana arterde araçlar güçlükle ilerledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, saat 08.00 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı. Anadolu Yakası’nda yoğunluk yüzde 90’a çıkarken, Avrupa Yakası’nda ise yüzde 74 olarak kaydedildi.

Haftanın ilk iş gününe yağmur eklendi trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 90 a ulaştı 1

Yağışın da etkisiyle bazı cadde ve ara yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

