HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hain Gülen öldü, parasını paylaşamadılar! Mezarındaki değişiklik ilk kez ortaya çıktı

İçerik devam ediyor

15 Temmuz hain darbe girişiminin 1 numarası elebaşı Fetullah Gülen'in gömüldüğü evdeki hareketlilik dikkat çekti. Terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin miras krizi nedeniyle bir araya geldikleri konuşuluyor. Örgütte hala panik havası var. Öte yandan hain Gülen'in mezarı camlarla çevrilerek bir türbeye benzetilmeye çalışıldı. İşte Pensilvanya'dan son görüntüler...

ABD’de ölen ve Pensilvanya’daki evinin bahçesine gömülen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in mezarı dikkat çekti. Gülen'in vasiyetiyle ilgili başlayan aile içi miras kavgası mahkemeye taşınırken, örgütün tepe yönetiminin yeniden bir araya geldiği ifade ediliyor.

AW442730_01

YAŞADIĞI EVİN BAHÇESİNE GÖMÜLDÜ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ölümünün ardından Pensilvanya’daki evinin bahçesine gömülmüştü. FETÖ’nün merkezi olarak bilinen ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center adlı kampüste, 20 Ekim 2024'te ölen örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in mezarı türbeye benzetildi.

AW442730_02

CAMEKANLARLA ÇEVRİLDİ

Gülen’in evinin bahçesine gömülen mezarın camekanlarla çevrildiği ve üzerine siyah çizgili çardak benzeri bir yapı inşa edildiği görüldü. Örgüt merkezinin içerisinde park halinde bekleyen kepçe ve iş makinaları da dikkat çekti.

AW442730_03

PARASINI BÖLÜŞEMEDİLER

İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülenen merkezde silahlı korumaların yerinde olmadığı dikkat çekerken, kamp içerisinde bulunan misafirhanelerdeki insan hareketliliği ve çok sayıda aracın varlığı gözlendi. Yaşanan hareketliliğin FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinin miras krizi sebebiyle bir araya gelmesinden kaynaklandığını öğrenildi.

AW442730_04

MAHKEMELİK OLDULAR

Fetullah Gülen’in kardeşi Mesih Gülen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ağabeyinin ölümünün ardından açıklanan iki ayrı vasiyetin çelişkili olduğunu 25 sayfalık bir dilekçe ile mahkemeye sunduklarını belirtti. Mesih Gülen, ortaya çıkan ikinci vasiyet mektubunun sahte olduğunu öne sürerek konuyu yargıya taşıdığını duyurdu. Açıklamasında ciddi usul ve hukuki sorunlara dikkat çeken Mesih Gülen, söz konusu vasiyetin, FETÖ’nün finans trafiğini yöneten Cevdet Türkyolu tarafından gündeme getirildiğini kaydetti. Türkyolu’nun yönlendirdiği iddia edilen ikinci vasiyetteki telif gelirlerinin harcanacağı alanlar ve yönetimine dair ifadelerin ağabeyi Fetullah Gülen’in gerçek iradesini yansıtmadığını savundu.

AW442730_05

ÖRGÜTTE PANİK HAVASI

Son dönemde ortaya çıkan taht kavgaları ve miras davalarının FETÖ’nün Pensilvanya’daki merkezinde ciddi bir huzursuzluğa neden olduğu ifade ediliyor. Kampta alınan yeni güvenlik önlemleri ve üst düzey yöneticiler arasında yaşanan çekişmelerin, örgüt içinde çözülmeye neden olabileceği kaydedildi.

AW442730_06
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mükemmellik uğruna canınızdan olmayın! Mükemmellik uğruna canınızdan olmayın!
Bitlis’te köpeklerin altına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildiBitlis’te köpeklerin altına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Pensilvanya Fetullah Gülen dava miras
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TRT muhabiri Murat Söylemez'den skandal 'muhalif' mesajı: 'Off the record söylüyorum'

TRT muhabiri Murat Söylemez'den skandal 'muhalif' mesajı: 'Off the record söylüyorum'

Gözler İstanbul'daydı... 5 yıl önceki ağır sarsıntıyı hatırlattı

Gözler İstanbul'daydı... 5 yıl önceki ağır sarsıntıyı hatırlattı

Günlerdir hastanedeymiş! Peker Açıkalın'ın son görüntüsü korkuttu

Günlerdir hastanedeymiş! Peker Açıkalın'ın son görüntüsü korkuttu

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

Katilin kemik yaşı için karar verildi!

Katilin kemik yaşı için karar verildi!

İmamoğlu'nun ekibinin aldığı karar ortaya çıktı

İmamoğlu'nun ekibinin aldığı karar ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.