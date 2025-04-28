Hain Gülen öldü, parasını paylaşamadılar! Mezarındaki değişiklik ilk kez ortaya çıktı

ABD’de ölen ve Pensilvanya’daki evinin bahçesine gömülen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in mezarı dikkat çekti. Gülen'in vasiyetiyle ilgili başlayan aile içi miras kavgası mahkemeye taşınırken, örgütün tepe yönetiminin yeniden bir araya geldiği ifade ediliyor.

YAŞADIĞI EVİN BAHÇESİNE GÖMÜLDÜ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ölümünün ardından Pensilvanya’daki evinin bahçesine gömülmüştü. FETÖ’nün merkezi olarak bilinen ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center adlı kampüste, 20 Ekim 2024'te ölen örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in mezarı türbeye benzetildi.

CAMEKANLARLA ÇEVRİLDİ

Gülen’in evinin bahçesine gömülen mezarın camekanlarla çevrildiği ve üzerine siyah çizgili çardak benzeri bir yapı inşa edildiği görüldü. Örgüt merkezinin içerisinde park halinde bekleyen kepçe ve iş makinaları da dikkat çekti.

PARASINI BÖLÜŞEMEDİLER

İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülenen merkezde silahlı korumaların yerinde olmadığı dikkat çekerken, kamp içerisinde bulunan misafirhanelerdeki insan hareketliliği ve çok sayıda aracın varlığı gözlendi. Yaşanan hareketliliğin FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinin miras krizi sebebiyle bir araya gelmesinden kaynaklandığını öğrenildi.

MAHKEMELİK OLDULAR

Fetullah Gülen’in kardeşi Mesih Gülen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ağabeyinin ölümünün ardından açıklanan iki ayrı vasiyetin çelişkili olduğunu 25 sayfalık bir dilekçe ile mahkemeye sunduklarını belirtti. Mesih Gülen, ortaya çıkan ikinci vasiyet mektubunun sahte olduğunu öne sürerek konuyu yargıya taşıdığını duyurdu. Açıklamasında ciddi usul ve hukuki sorunlara dikkat çeken Mesih Gülen, söz konusu vasiyetin, FETÖ’nün finans trafiğini yöneten Cevdet Türkyolu tarafından gündeme getirildiğini kaydetti. Türkyolu’nun yönlendirdiği iddia edilen ikinci vasiyetteki telif gelirlerinin harcanacağı alanlar ve yönetimine dair ifadelerin ağabeyi Fetullah Gülen’in gerçek iradesini yansıtmadığını savundu.

ÖRGÜTTE PANİK HAVASI

Son dönemde ortaya çıkan taht kavgaları ve miras davalarının FETÖ’nün Pensilvanya’daki merkezinde ciddi bir huzursuzluğa neden olduğu ifade ediliyor. Kampta alınan yeni güvenlik önlemleri ve üst düzey yöneticiler arasında yaşanan çekişmelerin, örgüt içinde çözülmeye neden olabileceği kaydedildi.