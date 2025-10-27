Hakim anne isim vererek isyan etti: 'Her şeyi gizliyorlar'

Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel faciasına ilişkin 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı. Faciada oğlunu kaybeden Ankara 11. İdare Mahkemesi Hakimi Serpil Gençbay, önceki celsede suç vasıfları 'olası kast'tan 'bilinçli taksir'e çevrilen otel yönetim kurulu üyeleri Emine Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun adaleti engellediğini iddia ederek, "Bırakın yardımı, üstüne her şeyi gizliyorlar" dedi.

"KATİLLER GELİYOR" SLOGANI ATTILAR

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, yangında hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar duruşma salonuna girerken, acılı aileler "Katiller geliyor, bunun hesabını vereceksiniz" diyerek feryat etti. Gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından esasa ilişkin tarafların beyanları alınmaya başlandı.

"ADALETİN YERİNE GELMESİNİ ENGELLİYORLAR"

Duruşmada söz alan, faciada oğlu Dr. Yiğit Gençbay'ı kaybeden Ankara 11. İdare Mahkemesi Hakimi Serpil Gençbay, geçtiğimiz celsede savcılığın mütalaasıyla suç vasıfları 'olası kast'tan 'bilinçli taksir'e çevrilen otel yönetim kurulu üyelerine tepki gösterdi. Sanıkların adaletin yerine gelmesini engellediğini savunan Gençbay, şöyle konuştu:

"Yangın sırasında kapıları çaldılarda mı da hafifletici neden oldu ve suç vasfı değişti? Emine Mürtezaoğlu, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras'ın burada herhangi bir yargılama sürecine yardımları da olmadı, bırakın yardımı üstüne her şeyi gizliyorlar. Adaletin yerine gelmesini engelliyorlar. Suç vasfının düşürülmesini bırakın ağırlaştırılması gerekiyor."

10 SANIK İÇİN DEĞİŞİKLİK İSTENMİŞTİ

Davanın 22 Eylül'de görülen ikinci celsesinde, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 1. Ağır Ceza Mahkemesine 21 sayfalık mütalaa sunulmuştu. Mütalaada, haklarında "olası kastla öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından dava açılan Grand Kartal A.Ş. yönetim kurulu üyeleri Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras ile otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe görevlileri Cemal Özer ve Mehmet Salun'un, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Mütalaada ayrıca, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan iddianame düzenlenen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapsi, tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk'ün ise beraati talep edilmişti.