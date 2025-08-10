'Hakim' kararı İmamoğlu'nu küplere bindirdi: "İbret olsun diye cezalandırılıyorlar! Kimse masal anlatmasın"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gösterdiği ve İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle yargılandığı dava da sürüyor. Davada yaşanan son gelişmenin yankıları sürerken Ekrem İmamoğlu'ndan sert bir çıkış geldi.

ÜYE HAKİM AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN İŞ MAHKEMESİ'NE GÖREVLENDİRİLDİ

Davada İmamoğlu hakkında "tüm suçlardan beraat etmeli" şerhini koyan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Mehmet Can Kozan'ın görev yeri değişti. HaberTürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Kozan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, adli yargı 1 ve 2. bölge hâkimlerinin yetkilerinin belirlendiği 8 Ağustos tarihli kararname ile, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nden İstanbul 45. İş Mahkemesi’nde görevlendirildi.

İMAMOĞLU'NDAN 'HAKİM' KARARINA TEPKİ

Söz konusu karar gündemde konuşulmaya devam ederken Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. "Hani adalet? Nerede yargı bağımsızlığı?" diye başlayan İmamoğlu şunları ifade etti:

"BU MUDUR SİZİN ADALET ANLAYIŞINIZ?"

"Ortada hakaret olmadığı apaçık belli, uydurma bir dosyada hakkımda ceza verilmesine karşı çıkan bir hakim, ağır ceza mahkemesinden alınıp iş mahkemesine gönderildi.

Üstelik bu ilk de değil. Haktan, hukuktan, hakikatten yana; vicdanıyla karar veren her hakim cezalandırılıyor. Bu mudur sizin adalet anlayışınız? Hakimlerin vicdanıyla verdiği kararlar nedeniyle görevden alındığı bir yerde adil yargıdan söz edilebilir mi?

"HAKİMLERİN İBRET OLSUN DİYE CEZALANDIRILDIĞI BİR SİSTEM"

Maskeniz çoktan düştü. Artık kimse yargının bağımsızlığı masalını, adil yargılama hikâyesini anlatmasın. Hakimlerin ibret olsun diye cezalandırıldığı bir sistemden ne vicdan çıkar, ne de adalet.

"KİMSE HESAP VERMEKTEN KAÇAMAYACAK"

Ama unutmayın; adaletin terazisi er ya da geç dengelenir. O gün geldiğinde kimse yaptıklarının hesabını vermekten kaçamayacak.

HERKES İÇİN

HER YERDE

ÖNCE ADALET!

ÖNCE HÜRRİYET!"