Hakimiyeti kaybedince kabusu yaşadı: Metrelerce yüksekte tepetaklak asılı kaldı!

İzmir'i yağmur esir aldı, yağmur nedeniyle yollar kayganlaştı. Bornova ilçesinde ise yağmurun etkisiyle bir TIR yoldan aşağıya devrildi. TIR'ın kupası viyadükte asılı kalırken, şoförü İrfan Öngen (48) yaralandı.

Çiğdem Sevinç

Kaza, saat 10.00 sıralarında Ankara Caddesi 4 Sanayi Üst Viyadüğü'nde meydana geldi. Bornova'dan Alsancak Limanı yönüne giden İrfan Öngen’in kullandığı taş yüklü TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. TIR'ın kupası viyadüğe asılı kalırken, şoför Öngen ise yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR şoförü İrfan Öngen, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Öngen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan İrfan Öngen’in durumunun iyi olduğu bildirildi.

TRAFİK BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza nedeniyle Bornova'dan Konak yönüne uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen TIR'ın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürerken, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

(DHA)

