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Hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlara çarptı

Fatih'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki araçlara çarptı.

Hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlara çarptı

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Bu sırada kaldırımda yürüyen 1 kişi ise kazada yaralanmaktan son anda kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil diğer araçların da birbirine vurmasına neden oldu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, 5 araçta maddi hasar meydana geldi.Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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