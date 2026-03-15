Hakkari’de çığ evleri teğet geçti

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Akkaya köyünü adeta teğet geçen çığ büyük korkuya neden oldu.

İlçeye bağlı Akkaya köyünün hemen yanı başındaki vadide meydana gelen çığda kar kütleleri büyük bir gürültüyle aşağı doğru aktı.

ÇIĞ RİSKİ TEHLİKESİNE KARŞI UYARI GELDİ

Çığın köy yerleşimine oldukça yakın bir noktadan geçmesi kısa süreli paniğe neden oldu. Köylüler, çığın vadiden akışını cep telefonlarıyla kaydederek kayıt altına aldı. Görüntülerde çığın hızla ilerlediği ve kısa sürede vadiyi kapladığı görüldü.

Bölgede son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çığ riskinin arttığı belirtilirken, vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

