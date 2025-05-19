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Hakkari'de iki kulüp bölge birincisi oldu

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) tarafından Elazığ'da düzenlenen ve 5 ilin katılımıyla gerçekleşen Halk Oyunları Bölge Yarışmasında, Hakkari'den iki kulüp büyük bir başarıya imza attı.

Hakkari'de iki kulüp bölge birincisi oldu

Hakkari Endüstri Meslek Lisesi Spor Kulübü ile Yüksekova Kış Sporları Spor Kulübü, gençler kategorisinde bölge şampiyonu olarak 14-25 Haziran tarihlerinde Şanlıurfa'da yapılacak olan Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. Hakkari kültürünü en güzel şekilde sahneye taşıyan ekipler, izleyicilerden tam not alırken jüri tarafından da yüksek puanlarla ödüllendirildi.

THOF Yönetim Kurulu Üyesi Sıtkı Zerek, Hakkari'nin son derece zengin bir kültüre sahip olduğunu belirterek, bu kültürün tanıtımı ve yaşatılması adına büyük çaba gösterdiklerini ifade etti. Zerek, bölge şampiyonu olan kulüpleri tebrik ederek, Türkiye finalinde de başarılar diledi.
Şanlıurfa'da yapılacak olan final yarışmasında Hakkari'yi temsil edBu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari
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