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Hakkari'de kahreden olay! 3 çocuk annesiydi... 55 yaşındaki kadın intihar etti

Hakkari'nin Medrese Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi kendini iple asarak intihar etti.

Hakkari'de kahreden olay! 3 çocuk annesiydi... 55 yaşındaki kadın intihar etti
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgilere göre, Medrese Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi H.D. (55), yakınları tarafından evinin bahçesinde odunlukta iple asılı halde bulundu. Durumu haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının yaşamını yitirdiğini tespit edildi. Polis ekipleri ise olay yerinde detaylı bir inceleme başlattı.

OTOPSİ YAPILACAK

H.D'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Bahçe anne odun
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