Hakkari’de kaza: Otobüsle tanker çarpıştı! 8 yaralı

Hakkari’de etkili olan sağanak yağış ve fırtına beraberinde trafik kazalarını da getirdi. Sabah saatlerinde Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Kaplıca mevkiinde Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan 8 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, araçlarda ise büyük hasar meydana geldi.

(İHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır