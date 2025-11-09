Hakkari’de korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre yangın, saat 12.00 sıralarında Biçer Mahallesi 209. Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Çavuş Kıskan isimli vatandaşa ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek çevre binalara sıçramasını önledi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında Kıskan ailesinin bir düğünde olduğu, bu nedenle evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Mahalle sakinleri, yangında büyük maddi hasar gören Kıskan ailesine destek verilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır