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Hakkari'de Zap Suyu'nda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Hakkari'de, Zap Suyu'nu geçerek pancar toplamaya giden ve dönüş yolunda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kalan 4 kişi ekiplerin operasyonu sonucu kurtarıldı.

Hakkari'de Zap Suyu'nda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Mustafa Fidan

Edinilen bilgilere göre, dün pancar toplamak amacıyla Zap Suyu'nun karşı kıyısına geçen dört kişi, geceyi bölgede geçirdikten sonra geri dönmek istedikleri sırada yükselen su nedeniyle geçiş yapamayarak mahsur kaldı.

CEP TELEFONUYLA YARDIM İSTEDİLER

Henüz kimlikleri öğrenilemeyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Hakkari İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis ekipleri, jandarma ve itfaiye personeli bölgede kapsamlı bir kurtarma çalışması başlattı. Zap Suyu'nun ilkbahar aylarında kar erimeleri nedeniyle debisinin artması, çalışmaları güçleştirdi. Ancak AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, bot yardımıyla suyun karşı kıyısındaki mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Ekipler, dikkatli bir şekilde gerçekleştirdikleri operasyon sonucunda dört kişiyi güvenli şekilde tahliye etti. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen vatandaşlara, bölgede hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı.

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HAVA DURUMU VE SU SEVİYESİ UYARISI

Yetkililer, bölgedeki coğrafi koşulların özellikle ilkbahar aylarında ciddi riskler taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşların doğa yürüyüşü veya bitki toplama gibi aktiviteler öncesinde hava durumu ve su seviyelerini mutlaka takip etmeleri gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zap Suyu Hakkari
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