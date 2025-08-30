HABER

Hakkari-Van yolunda katliam gibi kaza! 4 ölü, 2 yaralı

Hakkari-Van kara yolunda TIR ile kamyonetin çarptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Korkunç kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Hakkari'nin Boybeyi köyüne bağlı Dikilitaş mezrası yakınlarında meydana geldi.

4 ÖLÜ, 2 YARALI

Hakkari yönüne giden TIR ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyonette bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

