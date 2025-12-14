HABER

Hakkari’de araç camları buz tuttu

Hakkari’de dün etkili olan kar yağışının ardından kent genelinde dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı.

Kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan 43 köy ve mezra yolu, il özel idaresi ekiplerinin geceli gündüzlü çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Karın yerini soğuk hava dalgasına bırakmasıyla birlikte kent merkezinde ve yüksek kesimlerde gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Sabah saatlerinde birçok vatandaş araçlarını çalıştırmakta güçlük çekerken, bazı araçların camları ise tamamen buzla kaplandı.
Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olması, zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması ve araçlarda kış lastiği kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.

Hakkari
