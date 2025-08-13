HABER

Hakkari’de yamaç paraşütü eğitimi düzenlendi

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bölgede havacılığın gelişmesi ve turizmin canlanması amacıyla yamaç paraşütü eğitimi düzenlendiğini duyurdu.Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merga Bütan Kayak Merkezi’nde yamaç paraşütü eğitimi düzenlendiğini duyurdu.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bölgede havacılığın gelişmesi ve turizmin canlanması amacıyla yamaç paraşütü eğitimi düzenlendiğini duyurdu.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merga Bütan Kayak Merkezi’nde yamaç paraşütü eğitimi düzenlendiğini duyurdu. Yüksekova Havacılık Akademisi eğitmenleri tarafından verilen eğitim sayesinde hem sporculara yeni bir branşta deneyim hem de bölge turizmine farklı bir bakış açısı kazandırılması bekleniyor.

Yetkililer, havacılık faaliyetlerinin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini ve Hakkari’nin doğa sporlarında önemli bir merkez haline geleceğini belirtti.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Hakkari
