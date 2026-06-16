HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hakkında 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari 5,5 yıl sonra yakalandı

Kocaeli polisinin düzenlediği operasyonla, hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ordu’da gözaltına alındı.Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 26 Ekim 2020’den bu yana aranan M.S.’nin Ordu’nun Ünye ilçesinde olduğunu tespit etti.

Hakkında 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari 5,5 yıl sonra yakalandı

Kocaeli polisinin düzenlediği operasyonla, hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ordu’da gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 26 Ekim 2020’den bu yana aranan M.S.’nin (26) Ordu’nun Ünye ilçesinde olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen Kocaeli polisi, yaklaşık 5,5 yıldır firari olan hükümlüyü yakaladı.

M.S., hakkındaki yasal işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Hakkında 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari 5,5 yıl sonra yakalandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Heimlich manevrası ile boğulmaktan kurtulduHeimlich manevrası ile boğulmaktan kurtuldu
Antalya’da ormanlık alanda bir kişinin cansız bedeni bulunduAntalya’da ormanlık alanda bir kişinin cansız bedeni bulundu

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

CHP'li Şimşek: "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil"

CHP'li Şimşek: "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil"

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı! İran ile Yeni Zelanda puanları paylaştı

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı! İran ile Yeni Zelanda puanları paylaştı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Akaryakıta ikinci indirim göründü: 16 Haziran benzin motorin fiyatı

Akaryakıta ikinci indirim göründü: 16 Haziran benzin motorin fiyatı

Kilosu 350 TL ama ilgi çok: Kısa sürede tükeniyor

Kilosu 350 TL ama ilgi çok: Kısa sürede tükeniyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.