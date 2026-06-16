Hakkında 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari 5,5 yıl sonra yakalandı

Kocaeli polisinin düzenlediği operasyonla, hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ordu’da gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, hakkında 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 26 Ekim 2020’den bu yana aranan M.S.’nin (26) Ordu’nun Ünye ilçesinde olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen Kocaeli polisi, yaklaşık 5,5 yıldır firari olan hükümlüyü yakaladı.

M.S., hakkındaki yasal işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır