Hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniliyordu... Kalp ve böbrek hastası Esila Ayık'a tahliye kararı!

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik gerçekleştirilen protestolara katıldığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle önce gözaltına alınan ardından tutuklanan kalp ve böbrek hastası Esila Ayık hakkında iddianame düzenlenmişti. Bugün ilk kez hakim karşısına çıkan üniversite öğrencisi Ayık için 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyordu.

TAHLİYE EDİLDİ

Anadolu Adliyesi 77. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 3 genç “Diktatör Erdoğan” dövizi gerekçe gösterilerek 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılandı. Duruşma gençlerin cezaevinden geç getirilmesi nedeniyle 2,5 saat geç başladı. Mahkemede alınan kararla Esila Ayık tahliye edildi.