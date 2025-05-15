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Hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniliyordu... Kalp ve böbrek hastası Esila Ayık'a tahliye kararı!

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı düzenlenen protestoya katıldığı ve Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık, bugün ilk kez hâkim karşısına çıktı. 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen kalp ve böbrek hastası Ayık, mahkeme kararıyla tahliye edildi.

Hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniliyordu... Kalp ve böbrek hastası Esila Ayık'a tahliye kararı!
Çiğdem Sevinç

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik gerçekleştirilen protestolara katıldığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle önce gözaltına alınan ardından tutuklanan kalp ve böbrek hastası Esila Ayık hakkında iddianame düzenlenmişti. Bugün ilk kez hakim karşısına çıkan üniversite öğrencisi Ayık için 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyordu.

TAHLİYE EDİLDİ

Anadolu Adliyesi 77. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 3 genç “Diktatör Erdoğan” dövizi gerekçe gösterilerek 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılandı. Duruşma gençlerin cezaevinden geç getirilmesi nedeniyle 2,5 saat geç başladı. Mahkemede alınan kararla Esila Ayık tahliye edildi.

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