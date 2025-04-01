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  4. Hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

01.04.2025 10:14
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Aydın'ın Çine ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri başarılı operasyonlarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Edinilen bilgiye göre, Çine İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Merkez Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. isimli şüpheli düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan F.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Çine
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