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  4. Hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs narkotik ekiplerine takıldı

Hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs narkotik ekiplerine takıldı

26.03.2025 16:23
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan şüpheli şahsın yapılan GBT sorgulamasında ateşli silah ve mutat sayıdaki mermileri bulundurma ile uyuşturucu suçlarından hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs narkotik ekiplerine takıldı

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 1 şüpheli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda, 10 adet sentetik ecza, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 250 adet dolu fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin 400 TL, 100 Euro ve 50 Sterlin ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan C.B. (41) isimli şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında, uyuşturucu madde ticareti yapma ile ateşli silah ve mutat sayıdaki mermileri bulundurma suçlarından 8 ay 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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