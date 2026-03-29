Halı mağazasında yangın: Bir kişi gözaltına aldı

Erzurum’da 8 katlı bir binanın zemin katında bulunan halı mağazasında çıkan yangın paniğe neden oldu.Kundaklama şüphesi üzerine inceleme başlatan polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Erzurum'da 8 katlı bir binanın zemin katında bulunan halı mağazasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kundaklama şüphesi üzerine inceleme başlatan polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı. Olay, merkez Yakutiye ilçesi Aliravi Caddesi Aydınoğlu Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Yoncalık semtinde bir binanın zemin katında faaliyet gösteren halı mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mağazadan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler üst katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonrası iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayın ardından yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaşan ekipler, eşkâli belirlenen bir şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Polisim olayla ilgili soruşturma ve incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

