"Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı, Bodrum'daki mezarı başında anıldı

Bodrum Belediyesince organize edilen anma etkinliği, Kabaağaçlı'nın mezarının bulunduğu Gümbet Mahallesi Gönül Tepesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, Koordinatör Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu ile öğretmenler, öğrenciler, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, öğrenciler ve öğretmenler tarafından Bodrum'a 1926 yılında sürgün edilen Kabaağaçlı'nın yaşamından kesitler anlatıldı, müzik dinletisi sunuldu.

Konuşmaların ardından Kabaağaçlı'nın mezarına çiçek bırakıldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır