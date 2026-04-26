Halk ozanı Ali Ekber Çiçek vefatının 20. yılında kabri başında anıldı

Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Ali Ekber Çiçek'in vefatının 20. yılı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

Kazdağları eteklerindeki kırsal Tahtakuşlar Mahallesi'ndeki anma etkinliğinde, Çiçek'in mezarına karanfil ve güller bırakıldı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, AA muhabirine, Ali Ekber Çiçek'i vefatının 20. yıl dönümünde sevenleriyle ve ailesiyle kabri başında andıklarını söyledi.

Halk ozanının Türk Halk Müziği sanatçısı kızı Ebru Çiçek de babasının ölümünün üzerinden 20 yıl geçtiğini belirterek, "Şükür ki böyle sevenleri, dostları var. Çok mutluyum, çok hüzünlüyüm, gururluyum." diye konuştu.

Ali Ekber Çiçek'in yakın arkadaşı sanatçı Adil Asker Yıldız ise Çiçek'in gönüllerde yaşadığını anlatarak, "O, bütün dünyanın halklarını, insanlarını kardeş olarak görmüş, barışa, türküleriyle eşlik etmiş, gözyaşlarına eşlik etmiş, sevinçlerine eşlik etmiş çok büyük bir ozan. Ali Ekber abi binlerce yıl yaşayacak." ifadesini kullandı.

Katılımcılar dua ettikleri Çiçek'in kabri başında türküler seslendirdi.

Daha sonra Tahtakuşlar Kültür Evi bahçesinde sanatçının hayrına pilav ve ayran ikramı yapıldı.
Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muş'ta minibüs dere yatağına devrildi: 16 yaralıMuş'ta minibüs dere yatağına devrildi: 16 yaralı
Hakkari'de dereye düşen çocuk için arama çalışması başlatıldıHakkari'de dereye düşen çocuk için arama çalışması başlatıldı

En Çok Okunan Haberler
Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

19 yaşındaki genci benzin döküp canice yaktılar

19 yaşındaki genci benzin döküp canice yaktılar

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

En Çok Aranan Haberler

