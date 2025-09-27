HABER

Halkapınar'da feci kaza: İkizler hayatını kaybetmişti, alkollü çıktı

Halkapınar'da meydana gelen kazada, iki ikiz çocuk hayatını kaybetti. Diğer sürücünün alkol seviyesi yüksek çıktı.

Halkapınar ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Bu kazada ikiz çocuklar hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü Kadir E. 1.94 promil alkollü bulundu.

Kaza, Ereğli-Halkapınar kara yolunun 7'inci kilometresinde oldu. Kadir E. yönetimindeki otomobil, M.K. öncülüğündeki diğer otomobille çarpıştı.

Olayda, otomobildeki 3 yaşındaki ikizler Kayra ve Yiğit Koçer yaşamını yitirdi. M.K. ve eşi A.K. yaralandı. Diğer otomobilde bulunan Kadir E. ve yolcular da yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kazanın nedenleri araştırılıyor.

Kadir E.'nin ehliyeti, daha önce alkollü araç kullanmaktan alınmıştı. Hastanede tedavi tamamlandığında adli işlemler başlayacak.

