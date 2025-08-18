HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Hamas, Gazze için önerilen ateşkes teklifini kabul etti

Hamas, Gazze için önerilen ateşkes teklifini kabul etti. Kararı arabuluculara iletti.

Hamas, Gazze için önerilen ateşkes teklifini kabul etti

Hamas yetkilisi, Gazze'de ateşkes için sunulan son teklifi kabul ettiklerini arabuluculara iletti.

Reuters'a konuşan yetkili, teklife ilişkin detay vermedi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri dönüşünün Hamas'ın "yok edilmesiyle" mümkün olacağını savundu.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

"Kalan esirlerin dönüşünü ancak Hamas'la yüzleşildiğinde ve yok edildiğinde göreceğiz. Bu ne kadar çabuk olursa başarı şansı da o kadar yüksek olur." ifadelerini kullanan Trump, kendisinin yüzlerce esirin serbest bırakılmasını sağladığını ve birçok savaşı kısa sürede sona erdirdiğini belirtti.

Trump, İran'ın nükleer tesislerini de "ortadan kaldırdığına" yönelik sözlerini yineleyerek "Kazanmaya oynayın ya da hiç oynamayın." dedi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmamoğlu'ndan gündem olacak 'Mansur Yavaş' çıkışıİmamoğlu'ndan gündem olacak 'Mansur Yavaş' çıkışı
Milli Savunma Bakanı Güler, Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Moallem'i kabul ettiMilli Savunma Bakanı Güler, Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Moallem'i kabul etti

Anahtar Kelimeler:
Hamas ateşkes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okan Buruk istemedi! Oyuncu kıymete bindi...

Okan Buruk istemedi! Oyuncu kıymete bindi...

İmamoğlu'ndan gündem olacak 'Mansur Yavaş' çıkışı

İmamoğlu'ndan gündem olacak 'Mansur Yavaş' çıkışı

Bakan Işıkhan 8. Dönem Toplu Sözleşmesi için sendika başkanları ile bir araya gelecek!

Bakan Işıkhan 8. Dönem Toplu Sözleşmesi için sendika başkanları ile bir araya gelecek!

Bahçeli'nin memleketinde ilginç anlar

Bahçeli'nin memleketinde ilginç anlar

İşte son ankete damga vuran parti

İşte son ankete damga vuran parti

Ankara'da 2'nci Ahmet Minguzzi vakası! Acılı baba konuştu: 'Vahşet dolu bir geceydi'

Ankara'da 2'nci Ahmet Minguzzi vakası! Acılı baba konuştu: 'Vahşet dolu bir geceydi'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.