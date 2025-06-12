HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Hamas’ın yeni liderinin kim olduğu ortaya çıktı! İsrail yakalayana 750 bin dolar verecek! Lakabı: ‘Kassam'ın Hayaleti’

İsrail’in Gazze’deki zulmü sürerken bölgede dikkat çeken gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Hamas'ın üst yönetimine düzenlenen saldırılar sonrasında örgütün 7 ay içindeki üçüncü lideri belli oldu. Hamas'ın başına "Kassam'ın Hayaleti" lakaplı İzzettin el-Haddad'ın geldiği öğrenildi. İsrail ise ölümü için para ödülü koydu: Yakalayana 750 bin dolar verilecek…

Hamas’ın yeni liderinin kim olduğu ortaya çıktı! İsrail yakalayana 750 bin dolar verecek! Lakabı: ‘Kassam'ın Hayaleti’

ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal, İsrail'in Hamas'a yönelik saldırılarında yaşamını yitiren örgütün liderleri Yahya ve Muhammed Sinvar'ın ölümünden sonra Hamas'ın başına "Kassam'ın Hayaleti" lakaplı İzzettin el-Haddad'ın geldiğini duyurdu.

Gazete, el-Haddad'ın 7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın düzenlediği saldırıyı yönettiğini hatırlattı. Gazeteye konuşan Arap ve İsrailli yetkililerle birlikte eski bir İsrailli rehine, el-Haddad'ın Hamas'a katılacakları seçtiğini, İsrailli rehinelerin durumunu takip ettiğini ve birçoğunun fotoğrafını telefonunda tuttuğunu söyledi.

el-Haddad böylelikle Hamas'ın 7 ay içerisindeki üçüncü lideri olarak da öne çıktı.

İsrail, Muhammed Sinvar'ı Mayıs ayının ortasında Han Yunus'a düzenlenen hava saldırısında öldürmüştü. Sinvar ile birlikte örgütün üst düzey isimlerinin de yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Wall Street Journal, "Hamas'ın hızlıca yeni bir lider seçerek kendini toparlaması dayanıklılığını gösterirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için de zorluk oldu" ifadesine yer verdi.

2

55 yaşında olduğu bilinen el-Haddad, çok kamuoyunun karşısına çıkmasa İsrail'in birçok suikast girişiminin de hedefi haline geldi. el-Haddad'ın oğlunun da geçen yıl öldürüldüğü duyuruldu.

750 BİN DOLAR ÖDÜL KOYDULAR

Sinvar'ın ölümünden sonra İsrail'in bir numaralı hedefi haline gelen el-Haddad'ın ölümüne ise 750 bin dolar para ödülü konduğu öğrenildi. Mayıs ayında İsrail'in sağcı Savunma Bakanı Israel Katz, el-Haddad ve diğer Hamas'ın üst düzey yetkililerinin hedeflerinde olduğunu açıklamıştı.

Wall Street Journal'a konuşan bir rehine, "Haddad ile beş kere karşılaştım. İlk olarak 2024 yılının Mart ayında tanıştım" derken el-Haddad'ın İbranice konuştuğuna da dikkat çekti.

3

ABD medyası, el-Haddad'ın Sinvar kardeşlerden çok daha pragmatik bir yaklaşım sergileyebileceğini aktarırken gazeteye konuşan kaynaklar, el-Haddad'ın bu yılın başında Sinvar'a İsrail ile rehinelerin takası ve ateşkes için anlaşma yapılması konusunda baskı yaptığını söyledi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mezarlık skandalı! Yakınlarının yanına gittiler, gördükleriyle dünyaları başına yıkıldıMezarlık skandalı! Yakınlarının yanına gittiler, gördükleriyle dünyaları başına yıkıldı
Bebeğini çatıya bırakıp ölümüne neden oldu!Bebeğini çatıya bırakıp ölümüne neden oldu!

Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Gazze Hamas hayalet kassam tugayları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aylarca yoğun bakımda kalmıştı! Son hali ortaya çıktı

Aylarca yoğun bakımda kalmıştı! Son hali ortaya çıktı

Kabineyle ilgili yeni kulis! Bu kez köklü değişiklik geliyor

Kabineyle ilgili yeni kulis! Bu kez köklü değişiklik geliyor

Sane resmen G.Saray'da! F.Bahçe de istemişti, Sarı-Kırmızılılar'ı seçme nedenini açıkladı

Sane resmen G.Saray'da! F.Bahçe de istemişti, Sarı-Kırmızılılar'ı seçme nedenini açıkladı

Hakim karşısına çıkacaktı! İmamoğlu'ndan dikkat çeken karar

Hakim karşısına çıkacaktı! İmamoğlu'ndan dikkat çeken karar

Canlı yayında inanılmaz sözler! Cezaevindeki Bahçetepe için “AK Parti’ye hoş geldin” dedi

Canlı yayında inanılmaz sözler! Cezaevindeki Bahçetepe için “AK Parti’ye hoş geldin” dedi

ABD'de eylemler büyüyor! Los Angeles'tan sonra Texas'ta da Ulusal Muhafızlar göreve çağırıldı

ABD'de eylemler büyüyor! Los Angeles'tan sonra Texas'ta da Ulusal Muhafızlar göreve çağırıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.