Hamas’ın yeni liderinin kim olduğu ortaya çıktı! İsrail yakalayana 750 bin dolar verecek! Lakabı: ‘Kassam'ın Hayaleti’

ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal, İsrail'in Hamas'a yönelik saldırılarında yaşamını yitiren örgütün liderleri Yahya ve Muhammed Sinvar'ın ölümünden sonra Hamas'ın başına "Kassam'ın Hayaleti" lakaplı İzzettin el-Haddad'ın geldiğini duyurdu.

Gazete, el-Haddad'ın 7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın düzenlediği saldırıyı yönettiğini hatırlattı. Gazeteye konuşan Arap ve İsrailli yetkililerle birlikte eski bir İsrailli rehine, el-Haddad'ın Hamas'a katılacakları seçtiğini, İsrailli rehinelerin durumunu takip ettiğini ve birçoğunun fotoğrafını telefonunda tuttuğunu söyledi.

el-Haddad böylelikle Hamas'ın 7 ay içerisindeki üçüncü lideri olarak da öne çıktı.

İsrail, Muhammed Sinvar'ı Mayıs ayının ortasında Han Yunus'a düzenlenen hava saldırısında öldürmüştü. Sinvar ile birlikte örgütün üst düzey isimlerinin de yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Wall Street Journal, "Hamas'ın hızlıca yeni bir lider seçerek kendini toparlaması dayanıklılığını gösterirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için de zorluk oldu" ifadesine yer verdi.

55 yaşında olduğu bilinen el-Haddad, çok kamuoyunun karşısına çıkmasa İsrail'in birçok suikast girişiminin de hedefi haline geldi. el-Haddad'ın oğlunun da geçen yıl öldürüldüğü duyuruldu.

750 BİN DOLAR ÖDÜL KOYDULAR

Sinvar'ın ölümünden sonra İsrail'in bir numaralı hedefi haline gelen el-Haddad'ın ölümüne ise 750 bin dolar para ödülü konduğu öğrenildi. Mayıs ayında İsrail'in sağcı Savunma Bakanı Israel Katz, el-Haddad ve diğer Hamas'ın üst düzey yetkililerinin hedeflerinde olduğunu açıklamıştı.

Wall Street Journal'a konuşan bir rehine, "Haddad ile beş kere karşılaştım. İlk olarak 2024 yılının Mart ayında tanıştım" derken el-Haddad'ın İbranice konuştuğuna da dikkat çekti.

ABD medyası, el-Haddad'ın Sinvar kardeşlerden çok daha pragmatik bir yaklaşım sergileyebileceğini aktarırken gazeteye konuşan kaynaklar, el-Haddad'ın bu yılın başında Sinvar'a İsrail ile rehinelerin takası ve ateşkes için anlaşma yapılması konusunda baskı yaptığını söyledi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır