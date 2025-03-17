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  4. Hamas: Netanyahu ateşkesin yükümlülüklerinden kaçmakta ısrar ediyor

Hamas: Netanyahu ateşkesin yükümlülüklerinden kaçmakta ısrar ediyor

17.03.2025 21:48
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Hamas, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasının yükümlülüklerinden kaçtığını açıkladı.

Hamas: Netanyahu ateşkesin yükümlülüklerinden kaçmakta ısrar ediyor

Hamas, İsrail'in Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapatmaya, ablukaya, 2 milyondan fazla Filistinliyi açlık ve susuzlukla cezalandırmaya devam etmesinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasının yükümlülüklerinden kaçma konusundaki ısrarının açık bir kanıtı olduğunu belirtti.

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Hamas'ın Telegram sayfasından yapılan yazılı açıklamada, tüm bunların, Netanyahu hükümetinin Gazze'deki İsrailli esirlere karşı kayıtsızlığının ve uluslararası insancıl hukuku hiçe saymasının bir yansıması olduğu ifade edildi.

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İsrail'in ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal eden suçlarının arttığına işaret edilen açıklamada, "Anlaşmadan bu yana şehit sayısı yaklaşık 160'a yükseldi." ifadesine yer verildi.
Ateşkes anlaşmasının arabulucuları olan "garantör" ülkelere bu suçları durdurmak için derhal müdahil olmaları çağrısı yapılırken, uluslararası toplumdan da bu konudaki sorumluluğunu üstlenmesi istendi.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu Hamas
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