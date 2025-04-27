HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Hamas: "Tek seferde yapılacak esir takası ve 5 yıllık bir ateşkes için hazırız"

İsmi açıklanmayan Hamas yetkilisi, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Hamas heyetinin Mısır’daki arabulucularla Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasını görüştüğünü belirterek, "Tek seferde yapılacak esir takası ve 5 yıllık bir ateşkes için hazırız" dedi.Hamas heyeti Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri çerçevesinde Mısır’ın başkenti Kahire’ye geldi.

Hamas: "Tek seferde yapılacak esir takası ve 5 yıllık bir ateşkes için hazırız"

İsmi açıklanmayan Hamas yetkilisi, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Hamas heyetinin Mısır’daki arabulucularla Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasını görüştüğünü belirterek, "Tek seferde yapılacak esir takası ve 5 yıllık bir ateşkes için hazırız" dedi.

thumbs_b_c_96f972bdc74f6b8adf70cfd77f1c6a86

Hamas heyeti Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri çerçevesinde Mısır’ın başkenti Kahire’ye geldi. İsmi açıklanmayan Hamas yetkilisi, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Hamas heyetinin ateşkes konusunda Mısır’daki arabulucularla görüşmelerde bulunduğunu belirterek, "Tek seferde yapılacak esir takası ve 5 yıllık bir ateşkes için hazırız" dedi.

ewrhtre

"İŞGAL SÜRDÜĞÜ SÜRECE DİRENİŞİN SİLAHLARINI TERK ETMEYECEĞİZ"

Hamas yetkilisi Mahmud Mardawi ise Kahire’deki müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kez savaşın sona erdiğine dair garantiler talep edeceğiz. İşgalci, kısmi bir anlaşmanın ardından savaşa geri dönebilir, ancak kapsamlı bir anlaşma ve uluslararası garantilerle bunu yapamaz" şeklinde konuştu.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan da bugün erken saatlerde, "Savaşın kapsamlı ve kalıcı bir şekilde sona ermesini içermeyen herhangi bir öneri kabul edilmeyecektir. İşgal sürdüğü sürece direnişin silahlarını terk etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'a başsağlığı mesajıDışişleri Bakanlığı'ndan İran'a başsağlığı mesajı
Silahla yaralanan 14 yaşındaki Elif öldüSilahla yaralanan 14 yaşındaki Elif öldü

Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Hamas ateşkes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP lideri Özel programlarını iptal etti! Dikkat çeken 'Ekrem İmamoğlu' gelişmesi

CHP lideri Özel programlarını iptal etti! Dikkat çeken 'Ekrem İmamoğlu' gelişmesi

Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe için şaşırtan şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe için şaşırtan şampiyonluk iddiası!

Çok konuşulmuştu! Özgür Çelik gündem olan valizin içini gösterdi

Çok konuşulmuştu! Özgür Çelik gündem olan valizin içini gösterdi

"7,5-8,0 büyüklük tahminleri tutarsızlık içeriyor" diyerek açıkladı

"7,5-8,0 büyüklük tahminleri tutarsızlık içeriyor" diyerek açıkladı

İrfan Can maç sonu çıldırdı! "Önce adam olsun"

İrfan Can maç sonu çıldırdı! "Önce adam olsun"

Balıkesir'de akılalmaz olay! Testisini kaybetti

Balıkesir'de akılalmaz olay! Testisini kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.