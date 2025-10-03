Hamas: Trump’ın planına yakında yanıt vereceğiz

Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nezzal, basına yaptığı açıklamada, "Hamas, plan açıklandığı 30 Eylül’den sonraki günden itibaren Filistinli gruplar, bağımsız şahsiyetler ve ara bulucularla hem içeride hem dışarıda istişarelere başladı. Elimizde çok sayıda eleştiri olmasına rağmen hareket, konu tüm ciddiyetiyle ele alınıyor" ifadelerini kullandı.

Nezzal plana yakında yanıt verileceğini kaydederek, "Bizden ya tamamen kabul ya da tamamen ret gibi bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Zaman baskısı ve tehditlerle hareket etmiyoruz” dedi.