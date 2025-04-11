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Hamile kadını "yanlışlıkla" öldürmüşler! Şişli'deki katillere talimat yurt dışından: 'Rakip çete' detayı 'pes' dedirtti

Apart otelin ortak alanındaki konuşmaları duyan saldırganlar yanlış anlayıp iki cana kıydı! Şişli'de maskeli saldırganların saldırısında yaşamını yitirenlerden biri de hamile Kader Küçükcoşkun'du. Saldırı sırasında kendilerini kargo görevlisi sanarak kapıyı açan Gültekin Gezer'e ateş eden şüphelilerin bu sırada Küçükçoşkun'u yanlışlıkla vurdukları öğrenildi. Yurt dışından gelen talimat detayı da dikkat çekti.

Hamile kadını "yanlışlıkla" öldürmüşler! Şişli'deki katillere talimat yurt dışından: 'Rakip çete' detayı 'pes' dedirtti

Şişli'de hamile Kader Küçükcoşkun ve yanındaki Gültekin Gezer'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis soruşturmasında mağdurların apart otelin ortak alanındaki konuşmalarını duyan saldırganların, husumetli oldukları çete üyesi sanıp yurt dışından aldıkları talimatla saldırıyı gerçekleştirdikleri öğrenilirken Asıl hedefleri olan Samet adlı kişinin ise yara almadan kurtulduğu belirlendi.

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YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDILAR: 6 GÖZALTI

Kuştepe Mahallesi, Yavru Kuş Sokak'ta 7 Nisan gece saatlerinde meydana gelen olayda hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer kaldıkları apart odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda kaçma anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler, Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalıştıkları sırada gözaltına alındı. İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek ifadeleri alınan şüpheliler A.S., B.Z., A.Y. ve S.M'nin verdiği bilgilerin ardından 18 yaşından küçük iki şüphelinin yakalanmasıyla birlikte gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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KONUŞMAYI DUYUP RAKİP ÇETE ÜYESİ SANMIŞLAR

Yapılan sorgulamalarda, şüphelilerin baskın yaptıkları dairedekileri husumetli oldukları suç çetesi üyeleri sandıkları için saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlendi. Yapılan çalışmalarda; Küçükcoşkun ve Gezer'in apart otele yeni geldiği belirlenirken şüphelilerin 20 gündür orada kalan rakip suç çetesi üyelerini otel görevlisiyle yaptıkları konuşmada teşhis ettirdikleri öğrenildi.

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TALİMAT YURT DIŞINDAN GELMİŞ

Bunun üzerine yurt dışında bir numarayı arayan şüphelilerin aldıkları talimat gereği saldırıyı yapmaya karar verdikleri belirlendi.

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HAMİLE KADINI "YANLIŞLIKLA" ÖLDÜRMÜŞLER

Saldırı sırasında kendilerini kargo görevlisi sanarak kapıyı açan Gültekin Gezer'e ateş eden şüphelilerin bu sırada Kader Küçükçoşkun'u yanlışlıkla vurdukları öğrenildi.

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ASIL HEDEFTEKİ KİŞİ SAĞ KURTULDU

Olay sırasında içerde 5 kişinin olduğu belirlenirken, şüphelilerin asıl hedefinde olan Samet adlı kişinin ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

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ÖLENLERİN SUÇ ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTISI ÇIKMADI

Polisin yaptığı çalışmada hedef alınan dairede kalan kişilerin herhangi bir suç örgütüyle bağlantılarının tespit edilmediğini öğrenildi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çete hamile
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