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Hangi hastalıklar kaşıntı yapar? Kaşıntı yapan hastalıklar nelerdir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
16.01.2025 19:32
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Bir nesneyi ya da tırnakları deriyle sürtünerek temas ettirme isteği kaşıntı olarak tanımlanır. Bir insanın kaşınmasının çeşitli nedenleri ve sonuçları olabilir. Kaşınmak alerjik bir reaksiyondan ciddi bir hastalığın belirtisine kadar birçok farklı şekilde yorumlanabilir.

Hangi hastalıklar kaşıntı yapar? Kaşıntı yapan hastalıklar nelerdir?

İnsan vücudunda belli başlı bölgelerde aniden kaşınma isteği hissi oluşabilir. Bu his çeşitli nedenlere bağlı olarak kendini gösterebilir. Bazen anlık ve beklenmeyen bir temas, örnek olarak tüy gibi bir nesnenin temas etmesi ya da yenilen veya içilen bir şeye alerjik reaksiyon gösterilmesi sonucunda kaşıntı hissi ortaya çıkabilir. Ancak bazen kaşıntılar çeşitli hastalıkların belirtisi olarak da kendini gösterebilir.

Hangi hastalıklar kaşıntı yapar?

Vücutta yer alan sinir uçları bağışıklık tepkileri ile ilişkili olarak kimyasal olan histamin tarafından uyarılır. Bunun soncunda da vücudun uyarılan bölgesinde kaşınma hissi ve isteği meydana gelir. Bu durum tahriş edici ve ileri boyutlara vardığında çok rahatsız edici olabilir.

Kısa süreli ya da uzun süreli kaşıntılar genel olarak egzama, sedef gibi deri rahatsızlıkları, polen alerjisi, gıda ya da çeşitli ilaçlara ya da içinde bulunan maddelere verilen alerjik tepkimeler, böcek, sinek ısırmaları gibi durumlarda ortaya çıkabilmektedir.

Genel olarak kaşıntı şu nedenlere bağlı olarak oluşabilmektedir:

  • Uyuz
  • Bit ya da kıl kurdu
  • Böcek ya da sinek ısırmaları
  • Hormonlarda değişiklikler
  • Gıda alerjileri
  • Polen alerjisi
  • Sedef ya da egzama veya başka deri hastalıkları
  • Sinir sistemi üzerinde etkili olan diyabet, zona ya da benzeri rahatsızlıklar
  • Kozmetik ürünlerinin ciltte oluşturduğu tahrişler

Kaşıntı yapan hastalıklar nelerdir?

Bazı hastalıkların belirtisi olarak da kaşıntı hissi oluşabilir. Kaşıntı durumuna neden olan hastalıklardan bazıları şu şekildedir:

  • Hamilelik
  • Şeker / Diyabet
  • Anksiyete
  • Depresyon
  • Stres
  • Alerji
  • Anemi (Kansızlık)
  • Egzama
  • Lösemi ya da lenfoma
  • Nörolojik hastalıklar
  • Vücutta oluşan enfeksiyonlar
  • Tiroid sorunları
  • Böbrek hastalıkları
  • Karaciğer bozuklukları
  • Cilt kuruluğu
  • Vücut sıcaklığında dengesizlikler
  • Vitamin eksiklikleri
Anahtar Kelimeler:
kaşıntı hastalık sağlık
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