Hangi hastalıklar kaşıntı yapar? Kaşıntı yapan hastalıklar nelerdir?

İnsan vücudunda belli başlı bölgelerde aniden kaşınma isteği hissi oluşabilir. Bu his çeşitli nedenlere bağlı olarak kendini gösterebilir. Bazen anlık ve beklenmeyen bir temas, örnek olarak tüy gibi bir nesnenin temas etmesi ya da yenilen veya içilen bir şeye alerjik reaksiyon gösterilmesi sonucunda kaşıntı hissi ortaya çıkabilir. Ancak bazen kaşıntılar çeşitli hastalıkların belirtisi olarak da kendini gösterebilir.

Hangi hastalıklar kaşıntı yapar?

Vücutta yer alan sinir uçları bağışıklık tepkileri ile ilişkili olarak kimyasal olan histamin tarafından uyarılır. Bunun soncunda da vücudun uyarılan bölgesinde kaşınma hissi ve isteği meydana gelir. Bu durum tahriş edici ve ileri boyutlara vardığında çok rahatsız edici olabilir.

Kısa süreli ya da uzun süreli kaşıntılar genel olarak egzama, sedef gibi deri rahatsızlıkları, polen alerjisi, gıda ya da çeşitli ilaçlara ya da içinde bulunan maddelere verilen alerjik tepkimeler, böcek, sinek ısırmaları gibi durumlarda ortaya çıkabilmektedir.

Genel olarak kaşıntı şu nedenlere bağlı olarak oluşabilmektedir:

Uyuz

Bit ya da kıl kurdu

Böcek ya da sinek ısırmaları

Hormonlarda değişiklikler

Gıda alerjileri

Polen alerjisi

Sedef ya da egzama veya başka deri hastalıkları

Sinir sistemi üzerinde etkili olan diyabet, zona ya da benzeri rahatsızlıklar

Kozmetik ürünlerinin ciltte oluşturduğu tahrişler

Kaşıntı yapan hastalıklar nelerdir?

Bazı hastalıkların belirtisi olarak da kaşıntı hissi oluşabilir. Kaşıntı durumuna neden olan hastalıklardan bazıları şu şekildedir: