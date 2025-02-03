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Hangi hastalıklarda engelli raporu alınır? Engelli raporu alınan hastalıklar

Ferhan Petek Ferhan Petek
15.01.2025 23:08
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Engelli olarak kabul edilen bireylerin engellilik seviyeleri, türleri ve grupları sağlık kurulları tarafından değerlendirilir. Sağlık Bakanlığı, yetkilendirdiği bu kişilerden rapor alarak engelli kişilere çeşitli engelli haklarından yararlanabilmesi için bir belge verir.

Hangi hastalıklarda engelli raporu alınır? Engelli raporu alınan hastalıklar

Sağlık Bakanlığı tarafından engellilere verilen engelli raporu, engelli olduğu resmen tespit edilen bireylerin bakım hizmetlerinden, özel eğitimlerden, istihdam ve sağlık hakları gibi haklardan yararlanabilmeleri amacı ile verilmektedir. Bu belgeyi almak için çeşitli koşulların yerine getirilmesi gerekir. Kişiye rapor düzenlenirken engelli bireyin hastalığına ve yaşamsal durumuna göre detaylı bir değerlendirme yapılır.

Ayrıca engelli raporunun yüzdesi de farklı faktörlere bağlı olarak belirlenir. Yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşları bazı koşullar doğrultusunda kişilerin engelleri ile ilgili çeşitli saptamalarda bulunarak rapor oluştururlar.

Hangi hastalıklarda engelli raporu alınır?

Engelli raporu alabilmek için bazı kıstaslar gereklidir. Bu kıstaslara göre Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş olan kişilerden oluşan heyet bir değerlendirme yapar. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda engelli olduğu resmi olarak da tespit edilen ve onaylanan kişiye engelli raporu verilir.

Bir kişinin doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenden ötürü engelli olması mümkündür. Bu kişilere devlet tarafından bazı haklar tanınmaktadır. Ancak bu haklardan yararlanabilmek için öncelikli olarak engelli bireyin engeli ile ilgili bir engelli raporu alması gerekir.

Engelli raporu alma hakkı olan kişilerdeki rahatsızlıklardan bazıları şu şekildedir:

  • Kan hastalıkları
  • Ruhsal, davranışşsal ve zihinsel rahatsızlıklar
  • Deri hastalıkları
  • Kulak Burun Boğaz hastalıkları
  • Sindirim sistemi rahatsızlıkları
  • Kardiyovasküler rahatsızlıklar
  • İdrar yolu hastalıkları
  • Görme sorunları
  • Solunum hastalıkları
  • İşitme sorunları
  • Kas ve iskelet rahatsızlıkları
  • Onkolojik durumlar

Engelli raporu hangi hastalıklara verilir?

Engelli raporu alınan hastalıklar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Rapor alabilmek için engelli olan bireylerin Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş olan sağlık kurumlarına ve kuruluşlarına başvuru yapma zorunluluğu bulunur. Başvuruları şu birimlere yapılmalıdır:

  • Kulak Burun Boğaz
  • Psikolog
  • Göz
  • Genel Cerrahi
  • İç Hastalıklar / Dahiliye
  • Fizik tedavi
  • Psikiyatri
  • Göğüs Hastalıkları
  • Nöroloji
Anahtar Kelimeler:
engelli raporu hastalık engelli
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