Hapşırdıktan sonra neden kollar ağrır? Hapşırdıktan sonra kol ağrısı neden olur?

Kişilerin hapşırması farklı nedenlerden kaynaklı olabileceği gibi hastalık taşıyıcılarını da havaya aktararak mevcut hastalığın etraftaki diğer insanlara bulaşmasına da neden olabilir. Ayrıca hapşıran bir kişi çeşitli durumlara bağlı olarak farklı semptomlar da gösterebilir. Hapşırırken dikkatli olmak ve hapşırığın sarsıcı etkisi ile vücutta oluşacak olumsuz durumların önüne geçmek gerekir.

Hapşırdıktan sonra neden kollar ağrır?

Bazı kişiler hapşırdıktan sonra vücutlarında çeşitli etkiler yaşadıklarını söylerler. Bu durumların başında da kol ağrısı gelmektedir. Hapşırdıktan sonra kolların ağrımasının farklı nedenleri olabilir. Ayrıca hapşırık bazı hastalıklarında göstergesi olarak ortaya çıkabilir.

Kişiler hapşırırken vücutta çeşitli etkiler olur. Kan dolaşımı, sinir uyarılması, kas gerilmesi, vücudun çeşitli bölgelerinde ağrılar da hapşırık sonrası ya da hapşırık sırasında ortaya çıkan etkiler olarak kendini gösterebilir.

Hapşırdıktan sonra kol ağrısı neden olur?

Hapşırma sırasında vücut ani ve güçlü bir biçimde sarsılabilir, çünkü bu esnada içerideki hava hızla dışarı çıkar. Bu hareket esnasında da vücutta şu durumlar meydana gelebilir:

Kas gerilmesi

Sinir uyarılması

Vücudun öne doğru eğilmesi

Kaslarda yorgunluk hissi oluşması

Kan dolaşımının etkilenerek değişmesi

Vücutta genel bir gerilim oluşması nedeniyle çeşitli ağrılar hissedilmesi

Hapşırdıktan sonra kol ağrısına neden olabilecek durumlar nelerdir?

Hapşırma eyleminin hemen ardından kol ağrısı ortaya çıkabilir. Bu durumun kaynağı nöropatik olabileceği gibi kasların gerilmesi ya da sıkışması da olabilir. Ayrıca çeşitli solunum soruları da bu ağrıların görülmesine yol açabilir. Kol ağrısı hapşırdıktan sonra en çok görülen şikayetler arasında yer alır. Nedenlerinden bazıları ise şunlardır:

Kalp krizi

Kronik ağrılar

Sinir sıkışmaları

Göğüs ağrıları

Boyun problemleri

Kas yırtılması

Kaslarda gerginlik oluşması

Ancak doğru teşhis için kesinlikle doktora başvurulmalıdır.