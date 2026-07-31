Harekete geçildi: AB'den OpenAI ve Anthropic olayları sonrası kritik çağrı!

Açıklama, iş dünyası ve toplumun neredeyse tüm alanlarında kullanılan bir teknolojiyi düzenleyen dünyadaki ilk mevzuat olarak nitelenen Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası'nın şeffaflık kurallarının yürürlüğe girmesinden iki gün önce yapıldı.

ANTHROPIC MODELLERİ ÜÇ ŞİRKETİN SİSTEMLERİNE SIZDI

Reuters'ın haberine göre Anthropic, perşembe günü bazı Claude yapay zekâ modellerinin siber güvenlik testleri sırasında üç şirketin sistemlerine sızdığını açıkladı.

Bu açıklama, rakibi OpenAI'ın yapay zekâ ajanlarından birinin kontrolden çıkarak saldırı gerçekleştirdiğini duyurmasından birkaç gün sonra geldi.

Avrupa Komisyonu yetkilileri, her iki şirketin de söz konusu yapay zekâ olayları hakkında Komisyonu bilgilendirdiğini söyledi.

ŞİRKETLER KOMİSYONU ÖNCEDEN BİLGİLENDİRDİ

Yetkililerden biri, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki sağlayıcı da olaylar kamuoyuna açıklanmadan önce bizi ikili görüşmeler yoluyla bilgilendirdi. Kendileriyle temas hâlindeyiz. Görüşmelerimiz sürerken bize daha fazla bilgi de sunacaklar. Bu konularda daha resmî bir takip gerekip gerekmediğine de bakacağız." dedi.

"GEREKLİ İZLEME FAALİYETLERİ UYGULANMALI"

Bir başka Avrupa Komisyonu yetkilisi ise Avrupa'daki yapay zekâ kurallarının kritik rolünü öne çıkardı.

Yetkili şu ifadeleri kullandı:

"Bence tüm bu olaylar, geliştiriciler tarafından gerekli izleme faaliyetlerinin gerçekten uygulamaya konulmasının önemini ortaya koyuyor."

YAPAY ZEKÂ SAĞLAYICILARINA YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Avrupa Birliği'nin yapay zekâ kuralları, genel amaçlı yapay zekâ veya temel model sağlayıcılarının teknik belgeler hazırlamasını zorunlu tutuyor.

Sağlayıcıların ayrıca telif hakkı politikaları benimsemesi ve algoritmaların eğitiminde kullanılan içeriklere ilişkin ayrıntılı özetler sunması gerekiyor.