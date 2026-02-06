Hasır ev alevlere teslim oldu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Beyobası kavşağı mevkiinde hasır üretimi yapılan evde hasırların tutuşması sonrası hasır ev tamamen yandı.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz-Ortaca karayolu Beyobası Zeytinalanı mahallesinde hasır üretimi yapan vatandaşlar yaktıkları ateş kuru hasırlara sıçradı. Başlayan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye itfaiye, orman arazöz ve 1112 ambulans ile jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yanan hasır eve müdahale ederek söndürdü.



