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Hasta taşıyan ambulansla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı!

Kocaeli’de hasta taşıyan ambulans ile çarpışan otomobilin sürücüsü M.Y. ve babası R.Y. yaralandı. Yaralılar ve ambulanstaki hasta A.T., hastaneye kaldırıldı.

Hasta taşıyan ambulansla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı!
Çiğdem Sevinç

Kaza, saat 14.30 sıralarında İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi D-605 kara yolunda meydana geldi. İzmit yönüne giden A.K. idaresindeki araç, ambulans ile Çayırköy yolundan D-605 kara yoluna bağlanan M.Y.’nin kullandığı otomobil çarpıştı.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, M.Y. ve yanındaki babası R.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ve ambulansın taşıdığı A.T. isimli hasta ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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