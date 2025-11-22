Hastane bahçesine girmek isteyen sürücü refüje çıktı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde hastane bahçesine giriş yapmak isteyen refüje çıktı.
22.11.2025 17:31
+
Yorum Yap
+
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan Devlet Hastanesi bahçesine giriş yapmak isteyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasra oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum