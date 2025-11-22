HABER

Hastane bahçesine girmek isteyen sürücü refüje çıktı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde hastane bahçesine giriş yapmak isteyen refüje çıktı.

Hastane bahçesine girmek isteyen sürücü refüje çıktı

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan Devlet Hastanesi bahçesine giriş yapmak isteyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasra oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Siirt Kurtalan
