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Hastane çalışanlarından mesai arkadaşlarına son görev

Yakalandığı hastalığın ardından tedavisine başlanan ancak hayatını kaybeden Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde görevli Murat Eker için, çalıştığı hastane bahçesinde tören düzenlendi.

Hastane çalışanlarından mesai arkadaşlarına son görev
Çiğdem Sevinç

Yakalandığı hastalığın ardından tedavisine başlanan ancak hayatını kaybeden Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde görevli Murat Eker için, çalıştığı hastane bahçesinde tören düzenlendi. Hastanede oldukça sevilen bir isim olan Eker için mesai arkadaşlarından helallik alındı.

Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde 1996 yılından bu yana görev yapan Murat Eker (53), tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti.

Murat Eker için ilk tören görev yaptığı Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlendi. Törene Manisa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Fatih Zeren, hastane yöneticileri ile personeli ile Eker’in ailesi ve yakınları katıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Törende konuşan Manisa İl Sağlık Müdürü Zeren, "Bugün çok sevdiğimiz bir mesai arkadaşımızı son yolculuğuna uğurluyoruz. Tüm mesai arkadaşlarımızın başı sağ olsun, kederli ailesine sabırlar diliyorum, mekanı cennet olsun inşallah." dedi.
Okunan Dua ve helallik alınması ardından Eker’in cenazesi, mesai arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konularak cenaze namazı için Hatuniye Camii’ne götürüldü.

Hatuniye Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından Murat Eker’in naaşı dualarla Kırtık Mezarlığında toprağa verildi.

(İHA)

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cenaze
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