Hastane ortasında sıra kavgası! Polis araya girip ayırdı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi’ndeki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre hastanenin Acil Servis bölümüne gelen bir kadınla hastane çalışanı arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı.

SIRA TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma sırasında çalışan iddiaya göre kadına, 'Sıranı bekleyeceksin' diye bağırdı. Bu sözler üzerine kadınla çalışan arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

POLİS KAVGAYI AYIRDI

Acil Servisteki diğer vatandaşların da olaya dahil olmasıyla kavga büyüdü. Ortalığın karıştığı kavgada sıra nedeniyle birbirine giren tarafları polis ayırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(DHA)