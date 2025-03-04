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  4. Hastanede kahreden saldırı! Kendisini tedavi eden cerrahı başından bıçakladı… Doktorun durumu ağır

Hastanede kahreden saldırı! Kendisini tedavi eden cerrahı başından bıçakladı… Doktorun durumu ağır

04.03.2025 15:17
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Sağlıkçılara yönelik şiddete bir yenisi daha eklendi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kahreden bir olay yaşandı. Beyin Cerrahı Dr. Burak Yörük, hastası tarafından başından ve vücudundan bıçaklandı. Saldırgan gözaltına alınırken doktor ise ağır yaralı olarak acil servise alındı.

Hastanede kahreden saldırı! Kendisini tedavi eden cerrahı başından bıçakladı… Doktorun durumu ağır

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Beyin Cerrahı Dr. Burak Yörük (34), tedavi için gelen hastası T.S. (62) tarafından çıkan tartışmada bıçaklanarak ağır yaralandı.

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TARTIŞAMANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Beyin Cerrahisi Servisi'nde öğle saatlerinde Dr. Burak Yörük ile tedavi için gelen hastası T.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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BAŞINDAN VE ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışma sırasında T.S., Yörük'ü başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle T.S., etkisiz hale getirildi. İhbarla hastaneye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Ağır yaralı Yörük, hastanenin acil servisinde tedaviye alındı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Cerrah Doktor Niğde saldırı
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