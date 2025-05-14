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Hastanede skandal! Profesör ve sekreteri gözaltına alındı: Evinden çıkanlar ekipleri de şaşırttı

Aydın, araştırma hastanesinde yaşanan skandalı konuşuyor. Prof. Dr. U.G.'nin hasta yakınlarından usulsüz para aldığı ihbarını değerlendiren ekipler hemen harekete geçti. Araştırmalarda 14 hasta yakınından para alındığı belirlendi. Eş zamanlı operasyonla hem profesör hem de sekreteri gözaltına alındı. Profesörün evinde 900 bin TL para ele geçirildi.

Hastanede skandal! Profesör ve sekreteri gözaltına alındı: Evinden çıkanlar ekipleri de şaşırttı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir profesör ile sekreteri, hasta ve hasta yakınlarından 'bıçak parası' adı altında rüşvet aldığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

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EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. U.G.'nin bazı hastalardan usulsüz şekilde maddi taleplerde bulunduğu yönünde bilgi aldı.

14 HASTA YAKININDAN PARA ALMIŞLAR

Yapılan araştırmalarda, 14 farklı hasta yakınının ameliyat işlemleri öncesinde doktor U.G.'ye para verdiği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen KOM ekipleri, Prof. Dr. U.G. ve hastanedeki sekreteri D.K.'yi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

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EVİNDEN 900 BİN TL PARA ÇIKTI

U.G.'nin ikametinde gerçekleştirilen aramada yaklaşık 900 bin TL nakit para ele geçirildiği öğrenilirken, iş yerinde yapılan kontrollerde ise hasta ödemelerine dair kayıtların tutulduğu değerlendirilen bir ajanda bulundu. Doktor ve sekreterinin adliyeye sevk edildiği ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Profesör Sekreter Aydın Adnan Menderes Üniversitesi rüşvet
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