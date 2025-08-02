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Hatay 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü, Hatay ilinin Antakya ilçesinde hava kısmen güneşli olacak.

Hatay 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Bugün, 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü, Hatay ilinin Antakya ilçesinde hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 34°C civarında, gece ise 23°C civarında olacak. Nem oranı %54 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar güneydoğudan saatte 7,5 km hızla esecek. Yağış ihtimali ise %0.

Pazar günü, 3 Ağustos 2025, hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 34°C, gece ise 22°C civarında seyredecek. Nem oranı %40 olarak öngörülüyor. Rüzgar güneydoğudan saatte 7,45 km hızla esecek. Yağış ihtimali yine %0.

Pazartesi günü, 4 Ağustos 2025, hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 34°C, gece ise 24°C civarında olacak. Nem oranı %48 olacak. Rüzgar güneydoğudan saatte 7 km hızla esecek. Yağış ihtimali %0 olarak öngörülüyor.

Salı günü, 5 Ağustos 2025, hava bulutlu ve güneşli arası olacak. Gündüz sıcaklık 33°C, gece ise 25°C civarında olacak. Nem oranı %52 olacak. Rüzgar güneydoğudan saatte 7 km hızla esecek. Yağış ihtimali %0.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Nem oranı belli seviyelerde kalmaya devam edecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Günlük aktivitelerinizi sabah veya akşam serinliğinde planlamak faydalı olacaktır. Yüksek nem nedeniyle terleme zorluk yaratabilir. Bunun için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Sıcak ve nemli hava koşulları, kalp ve solunum rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu tür sağlık sorunları olanların aşırı sıcaklardan kaçınmaları önem arz eder. Gerekirse tıbbi yardım alınmalıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık alanlarda bulunmaktan kaçınmak, güneş yanığı riskini azaltır.

Hava koşullarının aniden değişebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre esnek tutmak, olası olumsuz hava koşullarından etkilenmenizi önleyebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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