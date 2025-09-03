HABER

Hatay 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak.

Çiğdem Sevinç

Hatay'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 33°C civarında seyredecek. Nem oranı %75 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 16 km/s olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

4 Eylül Perşembe günü hava sıcaklığının 33°C olması bekleniyor. 5 Eylül Cuma günü ise sıcaklık 34°C civarında olacak. Nem oranı %74 ile %75 arasında değişecek. Rüzgar hızı 16-18 km/s arasında tahmin ediliyor. Bu durum, sıcak ve nemli bir hava dalgasının süreceğini gösteriyor.

Sıcak ve nemli hava koşulları, hassas bünyeler için sağlık riskleri oluşturabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt korunmalıdır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak, gerektiğinde serin ortamlarda dinlenmek sağlık sorunlarının önüne geçebilir.

Bu dönemde, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin dikkatli olmaları önerilir. Sağlık durumlarını yakından izlemeleri önemlidir. Evlerde ve iş yerlerinde yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Nem oranının kontrol altında tutulması yaşam kalitesini artıracaktır. Serinletici önlemler de alınmalıdır.

