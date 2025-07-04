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Hatay 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecek.

Hatay 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Hatay'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 33°C civarında, gece ise 22°C civarında olması bekleniyor. Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi tahmin ediliyor. 5 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığının 34°C, 6 Temmuz Pazar günü ise 37°C'ye ulaşması bekleniyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için dikkat edilmesi gereken bir durum. Yüksek sıcaklık günlerinde, güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle ultraviyole (UV) ışınlarının yoğunluğu artar. Bu, cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Açık hava aktivitelerinde güneş koruyucu ürünlerin kullanılması, uygun kıyafetlerin tercih edilmesi ve bol su tüketimi önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar, su kaynaklarının azalmasına ve tarım ürünlerinin kurumasına yol açabilir. Bu nedenle, su tasarrufu sağlamak ve tarım alanlarında sulama sistemlerini verimli kullanmak gerekir. Sıcak hava koşulları, orman yangınları riskini de artırabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınılmalı ve yangın güvenliği kurallarına uyulmalıdır.

Yüksek sıcaklıklar, trafik kazalarının artmasına da neden olabilir. Sürücülerin aşırı sıcaklarda araçlarının bakımını düzenli yapmaları ve uzun süreli direksiyon başında kalmamaya özen göstermeleri önemlidir. Sıcak hava koşullarına karşı alınacak bu önlemler, bireysel ve toplumsal sağlık ile güvenlik açısından büyük önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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