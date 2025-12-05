Hatay 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 5 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu bölgelere göre farklılık gösterecek. Antakya'da hava güneşli ve parçalı bulutlu. Sıcaklık 21°C civarında olacak. Hassa ilçesinde orta şiddetli yağmur bekleniyor. Bu ilçede sıcaklık 17°C'ye kadar yükselebilir. Dörtyol'da hava parçalı bulutlu. Sıcaklık da 20°C civarında seyredecek.

6 Aralık Cumartesi günü Hatay'da bulutlu hava koşulları bekleniyor. Orta şiddetli yağmur etkili olabilir. Sıcaklık 16°C ile 13°C arasında değişecek. 7 Aralık Pazar günü yer yer sağanak yağmurların olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık ise 17°C ile 12°C arasında olacak.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmayın. Planlarınızı yaparken esnek olmanız önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edin. Uygun ayakkabılar seçmek de faydalı olacaktır. Sıcaklık düştüğünde kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Rüzgarlı havalarda su geçirmez bir mont kullanmak etkili olacaktır. Bu önlemler olumsuz hava koşullarından etkilenmenizi azaltır.