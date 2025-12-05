HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da hava durumu 5 Aralık 2025 Cuma günü bölgelere göre değişiklik gösterecek. Antakya'da güneşli ve parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklık 21°C olacak. Hassa'da orta şiddetli yağmur görülecek ve sıcaklık 17°C'ye çıkacak. 6 Aralık Cumartesi günü ise bulutlu hava koşulları hakim olabilir, sıcaklık 16°C'ye kadar düşecek. Dışarıda vakit geçirirken esnek olmak ve uygun giysiler seçmek büyük önem taşıyor.

Hatay 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Hatay'da 5 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu bölgelere göre farklılık gösterecek. Antakya'da hava güneşli ve parçalı bulutlu. Sıcaklık 21°C civarında olacak. Hassa ilçesinde orta şiddetli yağmur bekleniyor. Bu ilçede sıcaklık 17°C'ye kadar yükselebilir. Dörtyol'da hava parçalı bulutlu. Sıcaklık da 20°C civarında seyredecek.

6 Aralık Cumartesi günü Hatay'da bulutlu hava koşulları bekleniyor. Orta şiddetli yağmur etkili olabilir. Sıcaklık 16°C ile 13°C arasında değişecek. 7 Aralık Pazar günü yer yer sağanak yağmurların olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık ise 17°C ile 12°C arasında olacak.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmayın. Planlarınızı yaparken esnek olmanız önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edin. Uygun ayakkabılar seçmek de faydalı olacaktır. Sıcaklık düştüğünde kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Rüzgarlı havalarda su geçirmez bir mont kullanmak etkili olacaktır. Bu önlemler olumsuz hava koşullarından etkilenmenizi azaltır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Küçükçekmece! Polisten kaçan şüpheli, yaşlı kadını arabayla ezip sürüklediYer: Küçükçekmece! Polisten kaçan şüpheli, yaşlı kadını arabayla ezip sürükledi
Hatay’da kumar baskını: 10 kişiye ceza yağdıHatay’da kumar baskını: 10 kişiye ceza yağdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.