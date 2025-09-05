HABER

Hatay 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 5 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir.

Doğukan Akbayır

Hatay'da 5 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 34°C, gece sıcaklıkları ise 22°C civarında olacaktır. Rüzgar hızı 4,26 km/s olarak tahmin edilmektedir. Yağış ihtimali %0'dır.

6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları yine 34°C, gece sıcaklıkları ise 22°C civarında olacaktır. Rüzgar hızı 4,46 km/s olarak tahmin edilmektedir. Yağış beklenmemektedir.

7 Eylül 2025 Pazar günü hava koşullarının biraz daha serinlemesi öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları 22°C seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 4,24 km/s olarak tahmin edilmektedir. Yağış beklenmeyecektir.

Önümüzdeki günlerde hava sıcak ve nemli olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık yüksek seviyelerde seyredecektir. Vatandaşların güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaları önemlidir. Bol su tüketmeleri, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmeleri gerekmektedir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak ciltlerini korumaları ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları sağlık açısından faydalı olacaktır.

Sıcak ve nemli hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için sağlık riskleri oluşturabilir. Bu grup kişilerin daha dikkatli olmaları önerilir. Sağlık durumlarını yakından izlemeleri önemlidir. Evlerde ve iş yerlerinde yeterli havalandırma sağlanmalı, nem oranı kontrol altında tutulmalıdır. Serinletici önlemler alınmalıdır.

