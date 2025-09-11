HABER

Hatay 11 Eylül Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay 11 Eylül Perşembe hava durumu! Hatay'da hava durumu güneşli ve açık olacak. İşte detaylar...

Hatay'da, 11 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 35°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Eylül ayı için tipik. Yazın son günlerinde sıcaklıkların yüksek olacağı görülüyor.

12 Eylül Cuma günü sıcaklıkların 35°C, 13 Eylül Cumartesi günü ise 34°C olması tahmin ediliyor. Bu durum, sıcak hava koşullarının birkaç gün daha devam edeceğini gösteriyor.

Bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalı. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korur. Sıcak hava, trafik yoğunluğunu artırabilir. Araç kullanırken klima kullanımına dikkat edilmeli ve araçların düzenli bakımı yapılmalıdır. Bu, olası arızaların önüne geçer.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği bu günlerde, hassas grupların daha dikkatli olması gerekiyor. Özellikle yaşlılar ve çocuklar, aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemek için dikkatli davranmalıdır. Evde geçirilen saatlerde, serin ortamlarda zaman geçirmek ve ağır yemeklerden kaçınmak faydalı olacaktır.

