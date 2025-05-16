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Hatay 16 Mayıs Cuma hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay 16 Mayıs Cuma hava durumu açık ve güneşli olacak.

Hatay 16 Mayıs Cuma hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

16 Mayıs 2025 Cuma günü Hatay'da hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıkların en yüksek 28°C, en düşük ise 13°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar, batı yönünden saatte yaklaşık 2.63 km hızla esecek. Nem oranı ise %32 civarında tahmin ediliyor. Yağış ihtimalinin %0 olması öngörülüyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 17 Mayıs Cumartesi hava sıcaklıkları artacak. En yüksek sıcaklık 31°C’ye ulaşacak. Bu tarihte hava açık olacak. Yağış ihtimali yine %0 olarak öngörülüyor. Rüzgar, güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 10.26 km hızla esecek. Nem oranı ise %20 civarında bekleniyor.

18 Mayıs Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Bu günde yağış ihtimali %3 olarak tahmin ediliyor. Sıcaklıklar en yüksek 23°C, en düşük ise 15°C civarında olacak.

19 Mayıs Pazartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Yağış ihtimali yine %0 olarak öngörülüyor. Sıcaklıkların en yüksek 27°C, en düşük ise 18°C civarında olması tahmin ediliyor.

20 Mayıs Salı günü hava açık geçecek. Yağış ihtimali %0 olarak öngörülüyor. Sıcaklıkların en yüksek 31°C, en düşük ise 17°C civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları artacak. Güneş ışınlarının daha yoğun olması ve UV endeksinin yüksek seviyelere ulaşması öngörülüyor. Özellikle öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Koruyucu giysiler ve güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalı olacaktır. Ayrıca sıcak havalarda su kaybını önlemek için bol su içmek önemlidir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da sağlığınız için iyi bir tercih olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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