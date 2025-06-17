Hatay 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 17 Haziran 2025 Salı günü, Hatay ilinde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Sıcaklık 30°C ile 34°C arasında değişecek. Nem oranı %60 ile %70 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 14 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde, 18 Haziran Çarşamba ve 19 Haziran Perşembe günlerinde hava sıcaklıkları 35°C ile 36°C arasında artacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. 20 Haziran Cuma günü sıcaklık 34°C civarında seyredecek.

Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda olmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Geniş kenarlı bir şapka kullanın ve bol su içerek vücudunuzu nemli tutmaya özen gösterin. Ayrıca, güneş koruyucu ürünlerle cildinizi korumayı unutmayın.

Sıcak hava, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu grupların serin ortamlarda kalmaları önemlidir. Aşırı sıcaklardan korunmak için evde perdeleri kapalı tutun ve fan veya klima kullanarak iç mekanları serin tutmaya çalışın.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle orman yangınları riski artabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınmak gerekmektedir. Sıcak hava koşullarında hayvanların da susuz kalmaması için bol su bulundurmaya özen gösterin.

Hava koşullarını düzenli olarak takip edin. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olun. Güncel hava durumu raporlarını kontrol ederek planlarınızı ve aktivitelerinizi buna göre düzenleyin.