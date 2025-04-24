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Hatay 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?

Hatay'da 24 Nisan 2025 Perşembe günü hava durumu serin olacak. Sıcaklıklar, gün boyunca 24°C ile 15°C arasında değişecek. Bu tarihte hava koşullarının güneşli olması bekleniyor.

Hatay 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Hatay'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

25 Nisan Cuma günü sıcaklıklar 23°C ile 13°C arasında olacak. 26 Nisan Cumartesi günü 22°C ile 12°C arasında, 27 Nisan Pazar günü 25°C ile 11°C arasında sıcaklıklar görülecek. 28 Nisan Pazartesi günü ise sıcaklık 30°C'ye kadar yükselebilir. 29 Nisan Salı günü 26°C ile 15°C arasında, 30 Nisan Çarşamba günü 26°C ile 19°C arasında sıcaklıklar bekleniyor. Bu dönemde hava koşullarının genellikle güneşli ve sıcak olması öngörülmektedir.

Özellikle 28 Nisan Pazartesi günü beklenen 30°C sıcaklık, yazın habercisi niteliğinde. Bu sıcak günlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak önemlidir. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda fazla kalmamak gerekir. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Ayrıca, cilt sağlığını korumak için güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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